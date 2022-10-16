الدوري الإيطالي - تونالي ينقذ ميلان.. ونابولي يتمسك بالصدارة

تغلب ميلان على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإيطالي.

البداية أتت من ميجيل فيلوسو الذي سجل هدفا في مرمى فريقه فيرونا بالخطأ في الدقيقة 9، ليمنح ميلان أسبقية مبكرة.

وفي الدقيقة 19 أدرك جوراي جونتر التعادل بعد تمريرة من فابيو ديباولي.

بين شوطي اللقاء دفع ستيفانو بيولي مدرب ميلان بالثنائي أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي بدلا من براهيم دياز وأوليفييه جيرو.

وفي الدقيقة 61 حل إسماعيل بن ناصر وتوماسو بوبيجا بدلا من ياسين عدلي ورادي كرونيتش.

وأخيرا تحقق الانتصار الصعب بهدف ساندرو تونالي في الدقيقة 81، بعد تمريرة من البديل ريبيتش.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي، فيما يحتل فيرونا المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

على الناحية الأخرى واصل نابولي إحكام قبضته على الصدارة بفوز مثير على حساب بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم بولونيا بهدف جوشوا زيركزي في الدقيقة 41، فيما تعادل نابولي سريعا بواسطة جوان جيسوس في الدقيقة 45.

بين الشوطين أتى هيرفينج لوزانو وفيكتور أوسيمين بدلا من ماتيو بوليتانو وجياكومو راسبادوري، ليسجل لوزانو التقدم في الدقيقة 49.

وبعد تعادل بولونيا بهدف موسى بارو في الدقيقة 51، استرد أوسيمين التقدم في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 26 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن أتالانتا أقرب ملاحقيه، فيما يحتل بولونيا المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.