سجل هدف الفوز ولم يخسر في الهواء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

شارك أحمد حجازي مع فريقه اتحاد جدة أساسيا أمام الوحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وسجل أحمد حجازي هدفا قاتلا قاد به اتحاد جدة للفوز على الوحدة اليوم الأحد.

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدف دون رد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

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بتلك النتيجة وصل الاتحاد للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن النصر الثاني، وأربع نقاط عن الشباب المتصدر.

بينما تجمد رصيد الوحدة عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الـ12.

نستعرض معا ما قدمه أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التسديدات على المرمى: 1 من 1

التشتيت: 3

اعتراض التسديدات: 1

اعتراض التمريرات: 1

التدخلات: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 3 من 3

لمسات الكرة: 65

التمريرات الصحيحة: 47 من 56

دقة التمرير: 84%

الكرات الطولية الصحيحة: 3 من 6

أحمد حجازي اتحاد جدة
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