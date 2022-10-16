مران الزمالك - فيريرا يرفع الحمل البدني.. وتدريبات خاصة للمدافعين

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 22:03

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعبين من أجل مواصلة مسيرة العمل بكل قوة، في ظل أهمية الفترة المقبلة للفريق .

وشدد فيريرا على ضرورة تنفيذ المطلوب وأن يكون جميع اللاعبين على أتم جاهزية سواء من الناحية البدنية أو الفنية استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز.

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وشهدت التدريبات تخصيص فقرة بدنية وتأهيلية قوية للاعبين استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

وشارك في هذه الفقرة التي استمرت لمدة تقترب من 20 دقيقة جميع اللاعبين، و خاضوا تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو من خلال الكرة.

ورفع الجهاز الفني الحمل البدني للاعبين خلال الحصة التأهيلية، ضمن البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا لمواجهة سموحة.

وخصص فيريرا فقرة فنية لمجموعة اللاعبين المدافعين، تم خلالها التركيز على أمور تكتيكية خاصة بتحركات وأدوار اللاعبين المدافعين داخل الملعب.

وأدى عبدالله جمعة الفقرة التأهيلية والبدنية مع باقى اللاعبين، على هامش التدريبات، وخاض اللاعب بعدها تدريبات تأهيلية منفردة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق.

ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل، للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن عبدالله جمعة كان يعاني خلال الفترة السابقة من إصابة بكدمة في أنكل القدم، وغاب بسببها عن المباريات الأخيرة للفريق.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب .

خاض لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة قادها أسامة نبيه المدرب العام وروي أجواش المدرب المساعد، وشهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الخططية في الملعب.

عقب ذلك قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات بحيث تؤدي كل مجموعتين تقسيمة فنية في جزء من الملعب.

ويلعب الزمالك في الجولة الأولى من الدوري أمام سموحة في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

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