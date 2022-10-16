الأكثر في الدقة والتمريرات الطولية.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:55

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

شارك طارق حامد مع فريقه اتحاد جدة أساسيا أمام الوحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ولعب طارق حامد سبع مباريات من أصل ثمانية مع الاتحاد منذ انضمامه الصيف الماضي.

وغاب ابن الـ33 عاما أمام الفتح فقط بسبب الإيقاف.

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نستعرض معا ما قدمه طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة

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الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 43 من أصل 45

دقة التمرير: 96% (الأعلى في الاتحاد)

الكرات الطولية الصحيحة: 4 (الأعلى في الاتحاد)

المراوغات الناجحة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 6

فقد الاستحواذ: 3

اعتراض الكرة: 2

التدخلات الصحيحة: 2

اتحاد جدة الدوري السعودي طارق حامد
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