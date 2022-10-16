الأكثر في الدقة والتمريرات الطولية.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة

شارك طارق حامد مع فريقه اتحاد جدة أساسيا أمام الوحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ولعب طارق حامد سبع مباريات من أصل ثمانية مع الاتحاد منذ انضمامه الصيف الماضي.

وغاب ابن الـ33 عاما أمام الفتح فقط بسبب الإيقاف.

نستعرض معا ما قدمه طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة

الدقائق: 90

التمريرات الصحيحة: 43 من أصل 45

دقة التمرير: 96% (الأعلى في الاتحاد)

الكرات الطولية الصحيحة: 4 (الأعلى في الاتحاد)

المراوغات الناجحة: 1

الفوز بالثنائيات الأرضية: 6

فقد الاستحواذ: 3

اعتراض الكرة: 2

التدخلات الصحيحة: 2