بايرن يضرب فرايبورج بخماسية.. ويونيون برلين يتمسك بالصدارة

عاد بايرن ميونيخ لعروضه القوية في الدوري الألماني وفاز على فرايبورج بخماسية دون رد في الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن فرايبورج صاحب المركز الثالث.

خماسية بايرن سجلها سيرجي جنابري في الدقيقة 13، وتشوبو موتينج في الدقيقة 33، وليوري ساني في الدقيقة 52.

ثم جاء الدور على ساديو ماني ليسجل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 55، واختتم مارسيل سابتزر خماسية البافاري في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى حافظ يونيون برلين على صدارة الدوري الألماني بعدما فاز على بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد.

وسجل ثنائية يونيون برلين المهاجم يانيك هابيرير.

ليرفع يونيون برلين رصيده إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري الألماني.

ويتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 16 في المركز الثامن.