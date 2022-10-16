بايرن يضرب فرايبورج بخماسية.. ويونيون برلين يتمسك بالصدارة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:36

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

عاد بايرن ميونيخ لعروضه القوية في الدوري الألماني وفاز على فرايبورج بخماسية دون رد في الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن فرايبورج صاحب المركز الثالث.

خماسية بايرن سجلها سيرجي جنابري في الدقيقة 13، وتشوبو موتينج في الدقيقة 33، وليوري ساني في الدقيقة 52.

أخبار متعلقة:
هدف ومساهمة ثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب

ثم جاء الدور على ساديو ماني ليسجل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 55، واختتم مارسيل سابتزر خماسية البافاري في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى حافظ يونيون برلين على صدارة الدوري الألماني بعدما فاز على بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد.

وسجل ثنائية يونيون برلين المهاجم يانيك هابيرير.

ليرفع يونيون برلين رصيده إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري الألماني.

ويتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 16 في المركز الثامن.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني
نرشح لكم
المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش استراحة الدوري الإيطالي - فيرونا (1) - (1) ميلان.. التعاااادل فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة آس: لابورتا يدخل غرفة الحكام بعد الكلاسيكو
أخر الأخبار
الأكثر في الدقة والتمريرات الطولية.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة 3 دقيقة | المحترفون
هدف حجازي يؤمن الانتصار القاتل لـ الاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي 4 دقيقة | المحترفون
بايرن يضرب فرايبورج بخماسية.. ويونيون برلين يتمسك بالصدارة 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش 31 دقيقة | المحترفون
الونش ينتظم في مران الزمالك 40 دقيقة | الكرة المصرية
الرغبة هي نقطة البداية.. الزمالك يعلن تمديد تعاقد روقا 50 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا