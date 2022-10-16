المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:27
كتب : FilGoal
سجل محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
الهدف هو الخامس لتريزيجيه مع طرابزون سبور مع ثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.
بواقع ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 10 مباريات للدوري.
بجانب هدفين وتمريرة حاسمة في 4 مباريات للدوري الأأوروبي.
وانتقل تريزيجيه إلى طرابزون سبور يوليو الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.
نستعرض معا ما قدمه محمود حسن تريزيجيه أمام بشكتاش
دقائق اللعب: 90
التسديدات: 1
المرازغات الناجحة: 2
الفوز بالثنائيات الأرضية: 8
الفوز بالثنائيات الهوائية: 1
التدخلات الدفاعية الناجحة: 5
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