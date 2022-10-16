المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش

سجل محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الهدف هو الخامس لتريزيجيه مع طرابزون سبور مع ثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

بواقع ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 10 مباريات للدوري.

بجانب هدفين وتمريرة حاسمة في 4 مباريات للدوري الأأوروبي.

وانتقل تريزيجيه إلى طرابزون سبور يوليو الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

نستعرض معا ما قدمه محمود حسن تريزيجيه أمام بشكتاش

دقائق اللعب: 90

التسديدات: 1

المرازغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 8

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

التدخلات الدفاعية الناجحة: 5