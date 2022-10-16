المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:27

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

سجل محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري التركي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الهدف هو الخامس لتريزيجيه مع طرابزون سبور مع ثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

بواقع ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 10 مباريات للدوري.

أخبار متعلقة:
الرغبة هي نقطة البداية.. الزمالك يعلن تمديد تعاقد روقا فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23 فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب

بجانب هدفين وتمريرة حاسمة في 4 مباريات للدوري الأأوروبي.

وانتقل تريزيجيه إلى طرابزون سبور يوليو الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

Image

نستعرض معا ما قدمه محمود حسن تريزيجيه أمام بشكتاش

دقائق اللعب: 90

التسديدات: 1

المرازغات الناجحة: 2

الفوز بالثنائيات الأرضية: 8

الفوز بالثنائيات الهوائية: 1

التدخلات الدفاعية الناجحة: 5

محمود حسن تريزيجه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
سجل هدف الفوز ولم يخسر في الهواء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة الأكثر في الدقة والتمريرات الطولية.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة أمام الوحدة هدف حجازي يؤمن الانتصار القاتل لـ الاتحاد أمام الوحدة بالدوري السعودي تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش صلاح: في ذهني أحب دائما اللعب من أجل لقب الدوري.. وأقلق في حالة وحيدة هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي انتهت الدوري السعودي – الاتحاد (1) - (0) الوحدة.. انتصار النمور الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي
أخر الأخبار
نيمار يحسم "لو كلاسيك".. باريس سان جيرمان يسقط مارسيليا في ليلة عودة ميسي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإيطالي - تونالي ينقذ ميلان.. ونابولي يتمسك بالصدارة 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
9 فرق عربية.. تعرف على المتأهلين لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق 59 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
سجل هدف الفوز ولم يخسر في الهواء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة ساعة | المحترفون
مران الزمالك - فيريرا يرفع الحمل البدني.. وتدريبات خاصة للمدافعين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا