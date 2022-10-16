الونش ينتظم في مران الزمالك

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:19

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش

انتظم محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري .

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي له خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة العضلية التي كان يعاني منها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي بدوري أبطال إفريقيا.

وشارك الونش في الحصة التأهيلية والبدنية، بجانب الفقرات الفنية والخططية والتقسيمة، لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

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وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة الزمالك ضد فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الزمالك في الجولة الأولى من الدوري أمام سموحة في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

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