الرغبة هي نقطة البداية.. الزمالك يعلن تمديد تعاقد روقا

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع لاعب الوسط محمد أشرف روقا.

وجاء ذلك من خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال روقا في فيديو تجديده: "الرغبة هي نقطة البداية لكل إنجاز عظيم، ومنذ بدايتي مع الزمالك كانت رغتبي ان أحقق معه كل شيء".

وأضاف "هذا لم يكن ليتحقق إلا عندما ألتزم بكل شيء يُطلب مني".

وواصل "وفي كل وقت كان الناس يقولون أنها النهاية، كانت رغبتي تدفعني لأن أقدم كل شيء من أجل الزمالك ".

وأتم "كلما استمرت رغبتي في الزمالك، فحكايتي ستظل مستمرة".

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا مع الزمالك في 57 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.

وحصد ابن الـ27 عاما لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرة واحدة.