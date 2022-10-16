الرغبة هي نقطة البداية.. الزمالك يعلن تمديد تعاقد روقا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد أشرف روقا

أعلن نادي الزمالك تجديد تعاقده مع لاعب الوسط محمد أشرف روقا.

وجاء ذلك من خلال فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال روقا في فيديو تجديده: "الرغبة هي نقطة البداية لكل إنجاز عظيم، ومنذ بدايتي مع الزمالك كانت رغتبي ان أحقق معه كل شيء".

أخبار متعلقة:
فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب قائمة الاتحاد السكندري – استبعاد سيد غريب.. وتواجد 10 صفقات أمام أسوان كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23

وأضاف "هذا لم يكن ليتحقق إلا عندما ألتزم بكل شيء يُطلب مني".

وواصل "وفي كل وقت كان الناس يقولون أنها النهاية، كانت رغبتي تدفعني لأن أقدم كل شيء من أجل الزمالك ".

وأتم "كلما استمرت رغبتي في الزمالك، فحكايتي ستظل مستمرة".

اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالأهلي لعب في طلائع الجيش 4 مواسم قبل أن يضمه الزمالك.

وأعار الزمالك اللاعب 3 مرات قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق في أكتوبر 2020.

وشارك روقا مع الزمالك في 57 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين.

وحصد ابن الـ27 عاما لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرة واحدة.

الزمالك محمد أشرف روقا الدوري المصري
نرشح لكم
الونش ينتظم في مران الزمالك قائمة الاتحاد السكندري – استبعاد سيد غريب.. وتواجد 10 صفقات أمام أسوان انتهت في الكونفدرالية - فيوتشر (4)-(0) كالون.. تأهل مصري تشكيل فيوتشر – ثلاثي هجومي أمام كالون في الكونفدرالية أمير مرتضى يكشف حقيقة ما يثار عن أزمة من إمام عاشور.. وموقف فيريرا من التجديد أمير مرتضى: فكرت في الرحيل بسبب أزمة الحجز على الأرصدة.. وطريقة اختيار سامسون طالع قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر بعد غياب 8 سنوات.. عضو مجلس إدارة الأهلي يحقق برونزية بطولة كاراتيه دولية
أخر الأخبار
هدف ومساهمة ثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش 9 دقيقة | المحترفون
الونش ينتظم في مران الزمالك 17 دقيقة | الكرة المصرية
الرغبة هي نقطة البداية.. الزمالك يعلن تمديد تعاقد روقا 28 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
فيوتشر يفوز على كالون برباعية ويؤكد تأهله في الكونفدرالية 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإيطالي - فيرونا (1) - (1) ميلان.. التعاااادل 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا