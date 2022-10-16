تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

تعادل بشكتاش مع ضيفه طرابزون سبور بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور مع الفريق في التشكيل الأساسي، وأكمل المباراة إلى نهايتها.

وتقدم طرابزون برأسية ماكسيميليانو جوميز في الدقيقة 11، بعد ركنية أرسلها أناستازيوس باكاسيتاس.

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وفي الدقيقة 29 سجل ينس سترايجر لارسن هدفا عكسيا عن طريق الخطأ، ليتعادل بشكتاش بالنيران الصديقة.

ولكن نجح تريزيجيه في استعادة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 36 بإنهاء مميز بعد خطأ دفاعي.

وفي الدقيقة 49 سجل فاوت فيجورست هدفا لصالح بشكتاش ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود مخالفة.

وأخيرا أتى التعادل الصحيح بواسطة سينك توسون في الدقيقة 70 من متابعة متقنة.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون منذ بداية الموسم الحالي في 17 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة.

النتيجة تركت بشكتاش في المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فيما تقدم طرابزون إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون سبور
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