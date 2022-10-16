انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (1) - (2) ميلان

المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش

كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين

جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي