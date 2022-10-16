انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (1) - (2) ميلان

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

بيير كالولو - ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيرونا ضد ميلان ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإيطالي.

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ق 81 جوووووووول أنتي ريبيتش يرسل الكرة إلى ساندرو تونالي ليسجل الأخير هدف التقدم

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نهاية الشوط الأول

ق 19 جووووول كوراي جونتر يسدد والكرة تصطدم بالدفاع ولكن تجتاز الحارس تاتاروسانو.. التعادل

ق 9 جووووول ميجيل فيلوسو يسجل في مرماه عن طريق الخطأ.. 1-0 لميلان

بداية المباراة

هيلاس فيرونا ميلان الدوري الإيطالي
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