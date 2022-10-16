قائمة الاتحاد السكندري – استبعاد سيد غريب.. وتواجد 10 صفقات أمام أسوان

يقود أوستين أموتو هجوم الاتحاد السكندري، فيما يغيب أحمد سيد غريب المعار من الأهلي عن قائمة زعيم الثغر بافتتاح الدوري المصري.

أعلن زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمباراة أسوان في انطلاقة الدوري المصري لموسم 2022/2023.

قائمة الاتحاد السكندري شهدت تواجد أوستين أموتو الوافد الجديد من النادي المصري للهجوم، ومحمود علاء المعار من الزمالك، ومحمد صالح المدافع الوافد من إيسترن كومباني.

زوران ضم أيضا جافين كازيتو الظهير الأيمن الأوغندي المنضم لهم في اليوم الأخير من الانتقالات، وخالد صبحي المعار من سيراميكا كليوباترا.

تواجد أيضا المهدي سليمان الحارس الجديد، فيما تواجد كذلك محمود عبد العزيز في وسط الملعب القادم من المقاولون العرب، وإسلام عبد النعيم القادم من الجونة، وعمرو خليل حارس المرمى العائد من الإعارة من الإنتاج الحربي.

وضمت القائمة اسم محمد فارس لاعب الوسط المدافع الشاب، والذي يلعب في صفوف منتخب مصر مواليد 2003,

وأخيرا، تواجد كذلك أحمد عيد صانع الألعاب الوافد من الأولمبي، فيما يغيب أحمد سيد غريب المهاجم المعار من الأهلي، وناصر ناصر القادم من الجونة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – عمرو خليل – صبحي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح – جافين كيزيتو – محمد صالح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل.

الوسط: ساليفو مورو – محمود عبد العزيز – مروان عطية – سعيدو سيمبوريه – خالد الغندور – كريم الديب – إبراهيم حسن – أحمد عادل – إسلام عبد النعيم – أحمد عيد – محمد فارس.

الهجوم: أوجوستينيو مابولولو – أوستين أموتو.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع أسوان يوم الثلاثاء المقبل في افتتاح بطولة الدوري المصري 2022/2023 على ملعب أسوان.