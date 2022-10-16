آس: لابورتا يدخل غرفة الحكام بعد الكلاسيكو

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:55

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رئيس برشلونة خوان لابورتا نزل إلى غرفة ملابس الحكام بعد مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وانتهت قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني بفوز ريال مدريد 3-1 على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا طلب تفسير بعض القرارات في المباراة.

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وتم مطالبة رئيس برشلونة بمغادرة الغرفة ولم يتطور الوضع عن ذلك.

ورفض حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد قبل نهاية المباراة.

ويعيش النادي الكتالوني فترة سيئة بالآونة الأخيرة، بعد خسارته أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-0 ثم تعادله معه 3-3، وهو ما عقد موقفه في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فياريال يوم الخميس 20 أكتوبر.

وتلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واسترد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني.

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