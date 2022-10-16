رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:45

كتب : FilGoal

رودريجو يحتفل بهدف ريال مدريد الثالث في برشلونة

أبدى رودريجو جوس جناح ريال مدريد سعادته بالفوز في مباراة الكلاسيكو على الغريم برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

وقال رودريجو في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "أنا سعيد بالفوز ومساعدة الفريق، وعلى المستوى الشخصي سعيد بالهدف".

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وسجل رودريجو الهدف الثالث في المباراة من ركلة جزاء، بعد أن تحصل عليها إثر عرقلته من إريك جارسيا.

وعن ذلك قال البرازيلي: "أعتقد أنه دهس قدمي وبعد مراجعة تقنية الفيديو حسمت مسألة ركلة الجزاء".

وأضاف "كريم بنزيمة ولوكا مودريتش خرجا من الملعب بحلول ذلك الوقت وبالتالي أنا من يسدد بعدهما، وكنت أشعر بالثقة".

وواصل "لقد كانت ليلة رائعة في ملعب سانتياجو بيرنابيو. الجماهير ساعدونا كثيرا".

وأخيرا عن جائزة الكرة الذهبية قال: "أتمنى أن تذهب الجائزة إلى بنزيمة. أنا سعيد للغاية لأني ألعب معه".

وتلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واسترد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني.

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