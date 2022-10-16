أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن طريقته لكيفية إيقاف ثلاثي هجوم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وعثمان ديمبيلي.

وفاز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة قائلا: "لعبنا مباراة متكاملة، الفريق كان جيدا مع وبدون الكرة، بدايتنا للقاء كانت جيدة وتقدمنا في النتيجة وسيطرنا منذ ذلك الوقت على اللقاء".

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وعن إيقاف ليفاندوفسكي قال: "لم يكن هناك خطة محددة ولكنني طلبت من إيدير ميليتاو أن يضغط أكثر وأبلى بلاء حسنا، لقد تحكمنا في المساحات بين الخطوط مع رقابة من تشواميني على بيدري كذلك".

أما عن إيقاف رافينيا وديمبيلي قال ضاحكا: "لقد فكرت في كلاسيكو الموسم الماضي (الذي انتهى بهزيمة ريال مدريد 4-0)، لكن اليوم حاولنا وضع لاعبين أكثر أمامهم وكل شيء سار جيدا".

وعن قاعدة الخمسة تبديلات قال: "ساعدتنا كثيرا فهناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون التواجد في التشكيل الأساسي ولا يمكننا اختيارهم معا".

وأردف "في تلك النوعية من المباريات نحتاج لبث الطاقة في الوسط بتواجد فالفيردي ثم رودريجو وكامافينجا في الشوط الثاني".

وفي المؤتمر الصحفي تحدث أنشيلوتي قائلا: "سنقيم حفلة إن فاز كريم بنزيمة بالكرة الذهبية".

وأكمل "بعد آخر كلاسيكو خضناه أردت التأكد من أننا سنخوض مباراة أكثر بساطة وهذا ما تحقق وحققنا الفوز بنتيجة جيدة ومستحقة".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه برشلونة بفضل ذلك الانتصار.

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