حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الوحدة
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:03
كتب : FilGoal
أعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري السعودي.
ويتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في الصفوف الأساسية.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: عمر هوساوي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود
خط الوسط: مدالله العليان - طارق حامد - كورنادو - عبد الرحمن العبود.
خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بينما يحتل الوحدة المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط.
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