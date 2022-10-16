حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الوحدة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 19:03

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

أعلن نونو سانتو مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري السعودي.

ويتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في الصفوف الأساسية.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد بشكتاش الهدف الثالث بالدوري.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد ستاد بريست في لقاء توقف 40 دقيقة.. أرسنال ينجو من فخ ليدز ويواصل تربعه على القمة الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي - أحمد حجازي - أحمد بامسعود

خط الوسط: مدالله العليان - طارق حامد - كورنادو - عبد الرحمن العبود.

خط الهجوم: هيلدر كوستا - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، بينما يحتل الوحدة المركز الثاني عشر بـ 7 نقاط.

اتحاد جدة الاتحاد السعودي الدوري السعودي طارق حامد أحمد حجازي
نرشح لكم
الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي مباشر - بشكتاش (0) - (0) طرابزون سبور.. بداية المباراة بمشاركة تريزيجيه تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد بشكتاش الهدف الثالث بالدوري.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد ستاد بريست مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) مانشستر سيتي.. جوووووول رائع مصطفى محمد يسجل في عودة نانت للانتصارات بعد 7 مباريات بلا فوز مصطفى محمد يتسلم جائزة أفضل لاعب في سبتمبر قبل مواجهة بريست انتهت الدوري الفرنسي - نانت (4)-(1) بريست.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر - بشكتاش (0) - (0) طرابزون سبور.. بداية المباراة بمشاركة تريزيجيه 7 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي 14 دقيقة | الدوري الإسباني
حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الوحدة 17 دقيقة | المحترفون
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو 26 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كالون.. جووووول الصفاقسي والأول 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد 35 دقيقة | الدوري الإسباني
فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو 36 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا