تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن خسارة فريقه لمباراة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "نعيش فترة سلبية لا يعمل فيها شيء بالشكل الصحيح. نحن نحاول ولدينا الإيمان، ولكن الأمور لا تسير كما نريد".

وأضاف "حاولنا حتى النهاية. المباراة تساوي 3 نقاط فقط ولكنها كانت فرصة جيدة لمواصلة الحفاظ على الصدارة".

وأوضح "حصلنا على عدة فرص ولكننا لم نستغل اللحظات التي يجب علينا استغلالها".

وعن أداء أنسو فاتي حين حل بديلا قال تشافي: "لا يمكنني أن أكون سعيدا بشيء تقريبا الآن. الشعور سيئ للغاية. كان لدينا فرصة للتعادل 2-2 من أنسو (قبل هدف مدريد الثالث). يجب أن نمارس النقد الذاتي باستمرار، فنحن نعلم أننا لسنا جيدين الآن".

أما عن تصحيح الأداء الدفاعي قال المدرب: "حتى الآن الأمور مقبولة، ولكن يجب أن نتحسن على صعيد القوة. الفريق تحت الإنشاء ولكن يجب أن نتحسن".

وأخيرا عن تأثير النتائج أمام إنتر ميلان قال: "لا أعتقد أن ذلك كان مؤثرا. لقد سيطرنا على المباراة في بعض الأوقات، وكان لدينا فرص للتعادل، ولكن إذا فرطت في فرصك على ملعب سانتياجو بيرنابيو يمكن لهذه الأشياء أن تحدث".

ويعيش النادي الكتالوني فترة سيئة بالآونة الأخيرة، بعد خسارته أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-0 ثم تعادله معه 3-3، وهو ما عقد موقفه في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فياريال يوم الخميس 20 أكتوبر.

وتلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واسترد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني.