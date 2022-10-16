روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو

تحدث سيرجي روبرتو ظهير برشلونة عن خسارة فريقه لمباراة الكلاسيكو ضد الغريم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأقيم الكلاسيكو على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد في العاصمة الإسبانية، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإسباني.

وقال روبرتو في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "كرة القدم تتعلق كثيرا بالديناميكية. نحن الآن في وضع سلبي وهنا يجب علينا العمل أكثر".

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وأضاف "لدينا مباراة أخرى هامة يوم الخميس ويجب علينا أن نحصل على النقاط الثلاث".

وأوضح "يجب أن نحافظ على وحدتنا كفريق ومع الجماهير. نحن عائلة".

واختتم "لدينا أجواء جيدة ولكن النتيجة هي الأمر السيئ. أثق بذلك الفريق ويجب علينا أن نتحلى بالصبر".

ويعيش النادي الكتالوني فترة سيئة بالآونة الأخيرة، بعد خسارته أمام إنتر ميلان بنتيجة 1-0 ثم تعادله معه 3-3، وهو ما عقد موقفه في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فياريال يوم الخميس 20 أكتوبر.

وتلقى برشلونة خسارته الأولى في الدوري الإسباني لهذا الموسم.

واسترد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الثاني.

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