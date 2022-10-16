فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:44
كتب : FilGoal
حصل فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام برشلونة في كلاسيكو الكرة الإسبانية.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
وفاز ريال مدريد على برشلونة بثلاثية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.
وسجل فالفيردي هدف ريال مدريد الثاني لريال مدريد في المباراة بتسديدة صاروخية من أمام منطقة الجزاء لم يستطع مارك أندري تير شتيجن في التصدي لها.
ووصل فالفيردي إلى الهدف رقم 4 في الدوري هذا الموسم مع ريال مدريد.
وإلى الهدف رقم 5 بشكل عام في الموسم في الدوري ودوري الأبطال.
ووصل ريال مدريد إلى النقطة 25 منفردا بصدارة الدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.
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