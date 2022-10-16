مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد

يؤمن لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد أن كريم بنزيمة مهاجم اللوس بلانكوس يستحق التتويج بالكرة الذهبية.

وفاز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتحدث مودريتش عقب المباراة قائلا: "هل بنزيمة سيفوز بالكرة الذهبية؟ كلنا نعرف ماذا سيحدث ونريده أن يحدث".

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وواصل "أنا سعيد لأجله، هو يستحق ذلك بسبب كل ما فعله من أجلنا".

وعن الكلاسيكو قال: "نحن سعداء بالفوز والأداء الذي قدمناه، علينا أن نشكر الجماهير بسبب الأجواء الكبيرة والدعم الذي قدموه لنا".

وأتم اللاعب الكرواتي حديثه "لقد سيطرنا على المباراة وقدمنا مستوى جيد جدا والآن نتصدر الدوري ونريد الفوز باستمرار".

وأضاف "كنا نعلم أننا سنضطر للمعاناة لأنهم يلعبون بالكرة جيدا، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف ونحن سعداء لأن الانتصار كان مستحقا".

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه برشلونة بفضل ذلك الانتصار.

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