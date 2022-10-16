كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:19

كتب : FilGoal

كوندي

يؤمن جول كوندي مدافع برشلونة أن فريقه لم يقدم مباراة سيئة في الكلاسيكو على الرغم من الهزيمة أمام ريال مدريد.

وهُزم برشلونة في الكلاسيكو اليوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف في تاسع جولات الدوري الإسباني.

وتحدث كوندي عقب المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لكنني لا أعتقد أننا قدمنا مباراة سيئة".

أخبار متعلقة:
الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو ماونت: لم نقدم أفضل أداء ولكن فزنا.. كيبا أبقانا في المباراة تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد بشكتاش

وواصل "الشوط الأول أهدرنا الفرص في وقت كانوا أقوياء خاصة في التحولات الهجومية".

وأضاف "يجب أن نتعلم من تلك المباراة وأن نكون أكثر شجاعة".

وعن ركلة الجزاء التي حصل عليها ريال مدريد وسجل منها الهدف الثالث قال: "لم أشاهدها ويجب أن أرى الإعادة".

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة في الموسم الجاري في الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه برشلونة بفضل ذلك الانتصار.

كوندي برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو
نرشح لكم
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو الـ12 في الكلاسيكو.. بنزيمة يهز شباك شتيجن بعد صمود 636 دقيقة انتهى الكلاسيكو - ريال مدريد (3)-(1) برشلونة.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - دي يونج وكوندي أساسيان أمام ريال مدريد.. وليفاندوفسكي في الهجوم
أخر الأخبار
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكونفدرالية – فيوتشر ضد كالون 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد 10 دقيقة | الدوري الإسباني
فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو 16 دقيقة | الدوري الإسباني
كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات 36 دقيقة | الدوري الإسباني
ماونت: لم نقدم أفضل أداء ولكن فزنا.. كيبا أبقانا في المباراة 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو 48 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا