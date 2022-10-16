الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعدما فاز على غريمه التقليدي برشلونة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وحسم ريال مدريد الكلاسيكو لصالحه في اللقاء الذي أقيم بملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي ووسط جمهوره.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 25 منفردا بصدارة الدوري الإسباني، وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني.

ثلاثية فوز ريال مدريد سجلها كريم بنزيمة وفيدي فالفيردي ورودريجو.

بينما سجل هدف برشلونة الوحيد فيران توريس.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولة من برشلونة في الدقيقة 6 بعد تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي جعلت عثمان ديمبيلي في مواجهة المرمى لكن الحكم أشار إلى تسلل على اللاعب الفرنسي.

ورد ريال مدريد بتسديدة قوية من فينيسيوس جونيور لكنها اصطدمت في المدافع كوندي وتحولت إلى ركنية.

ولم ينتظر كريم بنزيمة كثيرا ليسجل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 12، بعد متابعة للكرة من تصدي تير شتيجن لفرصة فينيسيوس ليضع المهاجم الفرنسي الكرة في شباك الحارس الألماني بتسديدة بالقدم اليسرى.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة التعادل لبرشلونة في الدقيقة 25 بعد عرضية أرضية من رافينيا مرت من الجميع ووصلت إلى المهاجم البولندي أمام المرمى لكنه سدد أعلى العارضة.

وعاد ريال مدريد ليسجل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة بعدما وصلت الكرة إلى فينيسيوس الذي مررها إلى فيرلاند ميندي.

وبدوره ميندي مرر الكرة إلى فيدي فالفيردي المتمركز أمام منطقة الجزاء، ليسدد اللاعب الأوروجواياني تسديدة أرضية صاروخية ذهبت على يمين تير شتيجن ولم يستطع التصدي لها في الدقيقة 35.

لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

الشوط الثاني

وفي بداية الشوط الثاني واصل ريال مدريد محاولاته على مرمى برشلونة واستلم ريال مدريد كرة أمام منطقة الجزاء وانطلق وسدد بقوة بالقدم اليسرى مسجلا الهدف الثالث للملكي في الدقيقة 52.

لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل كريم بنزيمة.

وفي الدقيقة 60 أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول كل من جافي وفيران توريس وجوردي ألبا، بدلا من سيرجيو بوسكيتس ورافينيا وأليخاندرو بالدي.

واستمرت محاولات برشلونة من أجل إحراز هدف تقليص الفارق ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ريال مدريد.

وحصل ديمبيلي على مخالفة من أمام منطقة الجزاء بعد عرقلة من تشواميني، وتقدم ليفاندوفسكي لتسديد الكرة لكنها اصطدمت في الحائط البشري.

ثم شارك أنسو فاتي في الدقيقة 73 بدلا من عثمان ديمبيلي في محاولة من تشافي لتنشيط هجوم برشلونة.

وطالب برشلونة بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من إيدير ميليتاو مع ليفاندوفسكي، لكن الفيديو أكد على عدم وجود مخالفة ضد المهاجم البولندي واستمرار اللعب.

وفي أخطر فرصة لبرشلونة في الشوط الثاني سدد أنسو فاتي كرة قوية مرت جوار القائم في الدقيقة 78.

وغادر لوكا مورديتش الملعب في الدقيقة 78 وشارك بدلا منه الفرنسي إدوارد كامافينجا.

واستمرت محاولات برشلونة على مرمى أندري لونين وسدد فاتي من جديد كرة بالقدم اليسرى لكنها اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

وأجرى تشافي التبديل الأخير لبرشلونة بنزول فرانك كيسي بدلا من بيدري في الدقيقة 82.

وأخيرا أسفرت هجمات برشلونة المتتالية عن الهدف الوحيد للفريق الكتالوني في المباراة بعدما انطلق أنسو فاتي من ناحية اليسار ومر من فالفيردي ثم أرسل عرضية بالقدم اليسرى إلى ليفاندوفسكي الذي لعبها بالكعب إلى فيران توريس.

ليسدد فيران توريس بشكل مباشر في المرمى الخالي مسجلا هدف برشلونة في الدقيقة 84.

وعقب الهدف غادر فينيسيوس جونيور الملعب وشارك بدلا منه مواطنه البرازيلي رودريجو.

وكاد برشلونة أن يسجل التعادل في الدقيقة 87 بعد عرضية من دي يونج ليقابلها سيرجي روبيرتو بضربة رأسية اصطدمت في الدفاع وارتدت إلى أنسو فاتي ليسدد مباشرة لكن الكرة تمر جوار القائم.

وغادر كريم بنزيمة وداني كارفاخال الملعب، وشارك بدلا منهما ماركو أسينسيو وأنطونيو روديجير.

وسيطر برشلونة على الدقائق المتبقية في محاولة لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى لينتهي الكلاسيكو بفوز ريال مدريد.

ومن هجمة مرتدة انطلق رودريجو داخل منطقة جزاء برشلونة وتعرض للعرقلة من قبل إريك جارسيا.

لكن الحكم لم يحتسب مخالفة لريال مدريد وبعد توقف اللعب خرج لمراجعة اللعبة في الفيديو وعاد ليحتسب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 91.

وتقدم رودريجو لتسديد الركلة ونجح في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 92 بعدما وضع الكرة على يسار تير شتيجن الذي حاول التصدي لها لكنه لم ينجح.

لينتهي الكلاسيكو بفوز ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.