تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد بشكتاش
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 18:02
كتب : FilGoal
يتواجد محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة بشكتاش.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلتقي الفريقان في قمة منافسات الأسبوع العاشر للدوري التركي.
ويحتل طرابزون المركز السابع برصيد 17 نقطة من 9 مباريات.
فيما يحتل بشكتاش المركز الثالث برصيد 18 نقطة من 9 مباريات أيضا.
وشارك تريزيجيه مع طرابزون منذ بداية الموسم الحالي في 16 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة.
وأصبح تريزيجيه هداف فريقه في الدوري الأوروبي بعدما سجل أمام موناكو يوم الخميس الماضي، وذلك برصيد هدفين بعدما سجل من قبل ضد النجم الأحمر الصربي.
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