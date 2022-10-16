الهدف الثالث بالدوري.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد ستاد بريست
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:49
كتب : FilGoal
سجل مصطفى محمد هدفا مع نانت ساهم فيه في فوز فريقه على ستاد بريست بأربعة أهداف لهدف.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وانتصر نانت على ستاد بريست في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في لا البوجوار ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.
فماذا قدم مهاجم منتخب مصر في مباراته ضد بريست؟
شارك لـ84 دقيقة
سجل هدفا
لم يصنع
سدد مرة وحيدة
لمس الكرة 22 مرة
أرسل تمريرة طولية وحيدة
دقة تمريراته 50%
لم يفز بأي التحام أرضي
فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل 4
ارتكب مخالفة
وسجل مصطفى محمد ثلاثة أهداف في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري وصنع اثنين في 11 مباراة شارك فيها.
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