الهدف الثالث بالدوري.. ماذا قدم مصطفى محمد ضد ستاد بريست

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 17:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

سجل مصطفى محمد هدفا مع نانت ساهم فيه في فوز فريقه على ستاد بريست بأربعة أهداف لهدف.

مصطفى محمد

النادي : نانت

وانتصر نانت على ستاد بريست في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في لا البوجوار ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

فماذا قدم مهاجم منتخب مصر في مباراته ضد بريست؟

أخبار متعلقة:
بوتر: أستون فيلا جعلنا نعاني.. كيبا عالمي وهذا ما يقدمه ماونت لأجلنا مصطفى محمد يسجل في عودة نانت للانتصارات بعد 7 مباريات بلا فوز في لقاء توقف 40 دقيقة.. أرسنال ينجو من فخ ليدز ويواصل تربعه على القمة

شارك لـ84 دقيقة

سجل هدفا

لم يصنع

سدد مرة وحيدة

لمس الكرة 22 مرة

أرسل تمريرة طولية وحيدة

دقة تمريراته 50%

لم يفز بأي التحام أرضي

فاز بالتحام هوائي وحيد من أصل 4

ارتكب مخالفة

وسجل مصطفى محمد ثلاثة أهداف في الدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري وصنع اثنين في 11 مباراة شارك فيها.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي ستاد بريست
نرشح لكم
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات ماونت: لم نقدم أفضل أداء ولكن فزنا.. كيبا أبقانا في المباراة الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو تريزيجيه أساسي مع طرابزون سبور ضد بشكتاش
أخر الأخبار
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكونفدرالية – فيوتشر ضد كالون 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد 10 دقيقة | الدوري الإسباني
فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو 11 دقيقة | الدوري الإسباني
مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات 36 دقيقة | الدوري الإسباني
ماونت: لم نقدم أفضل أداء ولكن فزنا.. كيبا أبقانا في المباراة 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو 47 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا