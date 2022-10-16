مصطفى محمد يسجل في عودة نانت للانتصارات بعد 7 مباريات بلا فوز

عاد مصطفى محمد مهاجم نانت لهز الشباك حين سجل هدفا في شباك ستاد بريست حسم به فوز فريقه 4-1 يوم الأحد.

وحل بريست ضيفا على نانت ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في المباراة كأساسي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

قبل انطلاق اللقاء، تسلم المهاجم المصري جائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.

وشهد الشوط الأول العديد من الأحداث المثيرة للجدل، بدأت باحتساب ركلة جزاء لنانت مع تأكيد تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتقدم لودوفيك بلاس لتسديد الركلة لكنه أهدرها في الدقيقة 12.

بعدها بست دقائق سجل نوح فاديجا الأول لبريست.

وشهدت الدقيقة 33 احتساب ركلة جزاء أخرى لنانت بعد مراجعة الـVAR.

وحاول مصطفى محمد الحصول على الكرة لتسديد ركلة الجزاء، لكن موسيس سايمون تقدم لتسديدها وسط غضب المهاجم المصري.

مصطفى محمد كان يرغب في تسديد ركلة جزاء نانت ضد بريست قبل أن يسددها موسيس سيمون ⚽📸 pic.twitter.com/ZjoyShfMij — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2022

ونجح الجناح النيجيري في تسجيل هدف التعادل.

لم تمر سوى دقيقة حتى تقدم نانت بواسطة إجناتيوس جاناجو.

وكاد إسلام سليماني مهاجم بريست أن يسجل هدف التعادل لكن أهدر فرصة كبيرة.

وقبل 20 دقيقة من النهاية سجل المهاجم المصري هدف تأمين الفوز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يستبدل في الدقيقة 84.

تسديدة مصطفى محمد التي جاء منها هدفه في مرمى بريست في الدوري الفرنسي ⚽ pic.twitter.com/sgs0gWgIEO — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2022

عقب خروج مصطفى سجل موسى سيسوكو الرابع لنانت.

ورفع نانت رصيده إلى عشر نقاط في المركز الـ14.

الفوز هو الأول لنانت بعد 7 مباريات لم يحقق خلالها الفوز، إذ خسر 6 مواجهات وتعادل في واحدة.

والهدف هو الأول للاعب الزمالك السابق منذ مباراة أولمبياكوس التي حقق فيها فريقه الفوز الأخير.

ولعب مصطفى محمد 16 مباراة مع نانت هذا الموسم وساهم في 6 أهداف.

ونجح مهاجم منتخب مصر في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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