الـ12 في الكلاسيكو.. بنزيمة يهز شباك شتيجن بعد صمود 636 دقيقة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد وبرشلونة

عاد كريم بنزيمة لتسجيل الأهداف بعد صيام استمر لخمس مباريات متتالية، وما أحلى العودة في الكلاسيكو.

سجل بنزيمة هدف ريال مدريد الأول في برشلونة في الدقيقة الـ12، ليتقدم لفريقه في الكلاسيكو الذي يجري حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكسر النجم الفرنسي رقم تير شتيجين حارس برشلونة، والذي حافظ على نظافة شباكه في 636 دقيقة منذ هدف ريال سوسيداد في الدقيقة الثانية من الجولة الثانية للدوري الإسباني.

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وبذلك فشل الحارس الألماني في معادلة رقم كلاوديو برافو الذي حافظ على نظافة شباك برشلونة 714 دقيقة بموسم 2014/2015.

ويعد الهدف هو الأسرع لـ ريال مدريد في الكلاسيكو في ملعب سانتياجو برنابيو منذ هدف بنزيمة نفسه في الدقيقة 5:36 عام 2013.

الهدف هو الـ12 لـ بنزيمة في الكلاسيكو تاريخيا كرابع أكثر فريق هز شباكه خلال مسيرته، بجانب صناعة 10 آخرين خلال 41 مباراة سابقة خاضها أمامهم.

ويأتي هدف صاحب الـ34 عاما بعد صيام عن تسجيل الأهداف هذا الموسم، استمر لـ 5 مباريات متتالية.

بنزيمة رفع رصيده هذا الموسم إلى 5 أهداف بمختلف البطولات خلال 11 مباراة خاضهم، بجانب صناعة هدفا واحدا.

ويتقدم ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل لا شيء بعد مرور 35 دقيقة من عمر اللقاء.

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