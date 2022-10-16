أمير مرتضى يكشف حقيقة ما يثار عن أزمة من إمام عاشور.. وموقف فيريرا من التجديد

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 16:05

كتب : FilGoal

إمام عاشور - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

نفى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك ما يثار عن وجود أزمة مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وغاب إمام عاشور عن مواجهة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز الأبيض بخسمة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال أمير مرتضى في مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة: "تم تعديل عقود الثنائي حسام عبد المجيد وسيد عبد الله نيمار بما يتناسب مع القيمة الفنية التي يقدمونها كما سيتم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم".

أخبار متعلقة:
طالع كل ما قاله لاعبي الزمالك الجدد في مؤتمر تقديم الصفقات عبد السلام: فوجئت بقيدي في قائمة الانتظار مع الزمالك تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك مران الزمالك - جلسات منفردة مطولة بين فيريرا مع خماسي الفريق

وأضاف "لم يتواصل معي أحد بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا، ولكن المحامون يتواصلون مع بعضهم البعض ورفضنا كل التسويات".

وتابع "كنت حريصا على وضع لاعبي الزمالك من الموسم الماضي في مؤتمر تقديم الصفقات لأن من حقهم أن يتم تكريمهم خاصة وأنهم مستمرون مع الفريق".

وعن موقف جوسفالدو فيريرا أوضح "عقده لمدة موسم ونصف الموسم، انتهى نصف موسم بالفعل ويتبقى الموسم الجاري، أتمنى أن يستمر معنا لأطول فترة ممكنة ونعمل على ذلك دائما ويشرفنا تواجده".

وواصل "لا أساس من الصحة لما تردد حول التفاوض مع البرازيلي جيوفاني سانتانا، لا أعلم من هو اللاعب من الأساس وتابعت اسمه من خلال ما تردد منذ الأمس ولكن لا مفاوضات معه".

وبالحديث عن إمام عاشور شدد "لا أرى أي أزمة في موقف إمام عاشور ومن غير الطبيعي أن لاعب لم يشارك في مباراة يتم السؤال هل هناك أزمة؟ المدير الفني هو من اتخذ القرار".

وأضاف "أنا المسؤول عن فريق الكرة وأؤكد أن الأمر ليس به أي أمور غير طبيعية".

وكشف أمير مرتضى "الحديث عن تأخر لاعب عن الحضور للتدريبات أو توقيع غرامة مالية لا يخص أحد لأن طبيعي أن تحدث أي ظروف مختلفة لأي لاعب".

وتابع المشرف العام على الكرة بالزمالك "لا يوجد من الخجل أن أعلن عن عقوبة لاعب إذا كانت تحتاج لإعلان، عاشور إذا كان معاقبا أو مستبعد لأسباب غير فنية سيتم الإعلان عنها".

وأوضح أمير "ليس من الطبيعي أن يشارك كل اللاعبين وأوباما أكبر مثال، كان أساسيا لفترة كبيرة والآن لا يشارك بشكل أساسي، هل هناك أزمة في ذلك؟".

واختتم أمير مرتضى حديثه برد قاطع "لا يوجد أي أزمة بين عاشور والجهاز الفني أو إدارة الكرة".

الدوري المصري الزمالك إمام عاشور
نرشح لكم
مباشر في الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كالون.. جووووول الصفاقسي والأول تشكيل فيوتشر – ثلاثي هجومي أمام كالون في الكونفدرالية أمير مرتضى: فكرت في الرحيل بسبب أزمة الحجز على الأرصدة.. وطريقة اختيار سامسون طالع قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر بعد غياب 8 سنوات.. عضو مجلس إدارة الأهلي يحقق برونزية بطولة كاراتيه دولية أمير مرتضى يقدّم الصفقات الجديدة.. ويكشف طلب صبحي وموقف دونجا طالع كل ما قاله لاعبي الزمالك الجدد في مؤتمر تقديم الصفقات مران الأهلي - بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي
أخر الأخبار
رودريجو: لذلك سددت ركلة الجزاء أمام برشلونة.. وأتمنى فوز بنزيمة بالكرة الذهبية 7 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف العادة وتخطي الأسطورة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري السعودي – الاتحاد (0) - (0) الوحدة.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | المحترفون
الملك يحكم بأحكامه.. صلاح يوقف قطار مانشستر سيتي وينتصر لـ ليفربول في قمة أنفيلد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فالفيردي: أحب اللعب في خط الوسط.. ولكن الجناح يجعلني أسجل أكثر 30 دقيقة | الدوري الإسباني
الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري التركي - بشكتاش (1) - (2) طرابزون سبور.. جووووول تريزيجيه 39 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي 46 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا