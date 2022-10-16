تشكيل برشلونة - دي يونج وكوندي أساسيان أمام ريال مدريد.. وليفاندوفسكي في الهجوم

عاد جول كوندي مدافع برشلونة إلى تشكيل الفريق من جديد بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويبدأ فرينكي دي يونج في وسط الفريق الكتالوني، بينما يقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جول كوندي - سيرجي روبيرتو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة لكل منهما.