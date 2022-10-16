تشكيل برشلونة - دي يونج وكوندي أساسيان أمام ريال مدريد.. وليفاندوفسكي في الهجوم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

برشلونة

عاد جول كوندي مدافع برشلونة إلى تشكيل الفريق من جديد بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويبدأ فرينكي دي يونج في وسط الفريق الكتالوني، بينما يقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم.

أخبار متعلقة:
عودة كوندي - 19 لاعبا في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - ألابا وميليتاو في الدفاع أمام برشلونة.. وروديجير على الدكة مورينيو عن برشلونة ويوفنتوس: أسماك القرش الفاشلة في طريقها إلى الدوري الأوروبي صورة ظلية لطائر البومة.. قصة قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جول كوندي - سيرجي روبيرتو.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

ويتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة لكل منهما.

الدوري الإسباني برشلونة كوندي
نرشح لكم
أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو الـ12 في الكلاسيكو.. بنزيمة يهز شباك شتيجن بعد صمود 636 دقيقة
أخر الأخبار
الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر - بشكتاش (0) - (0) طرابزون سبور.. بداية المباراة بمشاركة تريزيجيه 4 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي 11 دقيقة | الدوري الإسباني
حجازي وطارق حامد أساسيان في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الوحدة 14 دقيقة | المحترفون
تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو 23 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الكونفدرالية - فيوتشر (1)-(0) كالون.. جووووول الصفاقسي والأول 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد 33 دقيقة | الدوري الإسباني
فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو 33 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا