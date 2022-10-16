تشكيل برشلونة - دي يونج وكوندي أساسيان أمام ريال مدريد.. وليفاندوفسكي في الهجوم
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 15:18
كتب : FilGoal
عاد جول كوندي مدافع برشلونة إلى تشكيل الفريق من جديد بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.
ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.
ويبدأ فرينكي دي يونج في وسط الفريق الكتالوني، بينما يقود روبرت ليفاندوفسكي الهجوم.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: أليخاندرو بالدي - إريك جارسيا - جول كوندي - سيرجي روبيرتو.
الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - بيدري
الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا
ويتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة لكل منهما.
نرشح لكم
أنشيلوتي: هكذا أوقفت ليفاندوفسكي ورافينيا.. وتعلمت من هزيمة الموسم الماضي تشافي: لا شيء يسير بالشكل الصحيح.. وهذا ما يحدث حين تهدر في سانتياجو بيرنابيو روبرتو: نتيجة الكلاسيكو هي الأمر السيئ.. برشلونة بحاجة للصبر والاتحاد فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو مودريتش: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية بسبب ما فعله.. وعرفنا أننا سنعاني في الكلاسيكو كوندي: لم نقدم مباراة سيئة.. أهدرنا الفرص واستغل ريال مدريد التحولات الملكي يلون الصدارة بالأبيض.. ريال مدريد يضرب برشلونة بثلاثية في الكلاسيكو الـ12 في الكلاسيكو.. بنزيمة يهز شباك شتيجن بعد صمود 636 دقيقة
أخر الأخبار
فالفيردي أفضل لاعب في الكلاسيكو 33 دقيقة | الدوري الإسباني