انتهت الدوري الفرنسي - نانت (4)-(1) بريست.. نهاية المباراة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يلعب نانت أمام بريست ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت صاحب السبع نقاط في المركز التاسع عشر، بينما يتذيل بريست الترتيب بـ 6 نقاط.

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قبل انطلاق اللقاء، تسلم المهاجم المصري جائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.

انطلاق المباراة.

ق11: ركلة جزاء لنانت بعد مراجعة الـVAR.

ق12: لودوفيك بلاس يهدر فرصة تقدم زملاء مصطفى محمد.

ق18: جوووووول أول لريمس.. نوح فاديجا يسجل الأول.

ق33: ركلة جزاء أخرى لنانت بعد مراجعة الـVAR.

قد34: حاول مصطفى محمد الحصول على الكرة لتسديد ركلة الجزاء، لكن موسيس سايمون تقدم لتسديدها وسط غضب المهاجم المصري.

ق35: جوووول التعادل.. موسيس سايمون يسجل التعادل.

ق36: جووووول جديد لنانت إجناتيوس جاناجو يسجل الثاني سريعا.

نهاية الشوط الأول بتقدم نانت 2-1.

ق45: انطلاق الشوط الثاني.

ق54: إسلام سليماني يهدر فرصة لبريست.

ق66: خروج سليماني بسبب الإصابة.

ق71: جوووووووووول مصطفى يسجل.

ق84: استبدال مصطفى محمد.

ق86: الرابع لنانت عن طريق موسى سيسوكو.

نهاية المباراة

الدوري الفرنسي المحترفون نانت مصطفى محمد
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