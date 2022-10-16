مدير بايرن يوضح لماذا لم يضم بديلا لـ ليفاندوفسكي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ وبرشلونة

أوضح حسن صالح حميديتش مدير بايرن ميونيخ الأسباب التي جعلت ناديه لا يضم بديلا لمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي الذي رحل الصيف الماضي.

هداف بايرن خلال السنوات الـ8 الأخيرة ترك النادي وانتقل إلى برشلونة، لكن النادي البافاري لم يضم أي مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال حميديتش في تصريحات لجريدة تي زد ميونيخ: "لقد اخترنا استراتيجية واضحة في الصيف، في نطاق إمكانياتنا المالية مع مراعاة سوق الانتقالات"

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وأضاف "لدينا العديد من المهاجمين المميزين في الخط الأمامي مثل: توماس مولر وساديو ماني وماتيس تيل وسيرج جنابري وإريك ماكسيم تشوبو-موتينج".

وأردف "كل منهم يمكنه اللعب في خط الهجوم. لدينا أيضا العديد من الأجنحة وصناع الألعاب. الفريق متغير ومرن للغاية".

وتابع "كان جوليان ناجلزمان معنا دائما. هذا ما قررناه جميعا، ولهذا السبب النقاش في هذا الموضوع انتهى بالنسبة لي".

وأكمل "بدأ الفريق بشكل جيد للغاية وسجل العديد من الأهداف. علينا المضي قدمًا في هذه الإستراتيجية الآن، معرفة ما سيحدث في نهاية الموسم".

وأتم مدير بايرن "لا يمكننا تغير الاستراتيجيات كل يوم. هذا غير ممكن".

بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي
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