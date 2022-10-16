إنتر يواصل صحوته ويضرب ساليرنيتانا بثنائية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:34

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر ميلان

واصل إنتر ميلان صحوته وحقق فوزا مهما على ساليرنيتانا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

الفوز هو الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي والثالث من آخر 4 مباريات في جميع البطولات.

وسجل هدفي إنتر لاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

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وارتفع رصيد إنتر ميلان للنقطة الـ 18 في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن أتلانتا المتصدر مؤقتا، بينما توقف ساليرنيتانا عند النقطة العاشرة في المركز الـ 12.

تشكيل إنتر ميلان شهد استمرار أندري أونانا في حراسة المرمى كما استمر ثنائي خط الهجوم المكون من لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

تقدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة الـ 14 بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء.

وكاد دجيكو أن يضيف الهدف الثاني برأسية مستغلا ركلة ركنية ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني لإنتر ميلان بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء وأنهى الكرة بتسديدة يسارية في المرمى.

وسيحل إنتر ميلان ضيفا في مباراته المقبلة على فيورنتينا، بينما سيستضيف ساليرنيتانا فريق سبيتزيا.

إنتر ميلان الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
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