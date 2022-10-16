تشكيل ريال مدريد - ألابا وميليتاو في الدفاع أمام برشلونة.. وروديجير على الدكة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:31

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - رودريجو - بنزيمة - ريال مدريد

يبدأ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد بالثنائي إيدير ميليتاو وديفيد ألابا في الدفاع بشكل أساسي أمام برشلونة.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويجلس إدين هازارد وكامافينجا وماركو أسينسيو وأنتونيو روديجير على دكة البدلاء.

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وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: فيرلاند ميندي- إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - داني كارباخال

الوسط: توني كروس- أوريلين تشاوميني - إرنستو فالفيردي - لوكا مودريتش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمة

ويتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة لكل منهما.

الدوري الإسباني ريال مدريد بنزيمة
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