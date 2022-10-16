تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي أمام استاد بريست في الدوري الفرنسي
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 14:20
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد أساسيا أمام استاد بريست ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويحتل نانت المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط بينما بريست في المركز العشرين والأخير بست نقاط.
وجاء تشكيل نانت:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: دينيس أبياه – أندري جيروتو – نيكولاس بالو – كونتين ميرلين
الوسط: صامويل موتوسامي – بيدرو شيرفيلا – لودوفيك بلاس
الهجوم: موسيس سيمون – إيجناتيوس جانجاو – مصطفى محمد
ولعب مصطفى محمد 15 مباراة مع نانت هذا الموسم وساهم في خمسة أهداف.
ونجح مصطفى محمد في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.
وخاض مصطفى محمد في العشر مباريات السابقة من مسابقة الدوري.
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