نجح بسبب امتلاك لاعبين رائعين؟ جوارديولا يرد على المشككين

رد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على الأقاويل التي ترجع نجاحه إلى امتلاك لاعبين مميزين بشكل مستمر.

أينما حل ورحل كان النجاح حليفا لجوارديولا، الذي بدأ مسيرته التدريبية مع برشلونة ومنه إلى بايرن ميونيخ ثم مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "الناس يقولون دائما إنني أحقق الإنجازات بسبب امتلاك لاعبين كبار، هم على حق تماما، هذا حقيقي".

وأضاف "امتلكت ليونيل ميسي في برشلونة وروبرت ليفاندوفسكي في بايرن والآن لدي إيرلينج هالاند في مانشستر سيتي".

وعلق على المقارنات بين ميسي وهالاند قائلا "لا أحد يضاهي ميسي".

وواصل "أنا محظوظ لأنني امتلك هالاند، وسعيد لأنه قام باختيار الانضمام إلى سيتي".

وتابع "كان لديه خيار الانضمام لأي فريق في أي مكان ولكنه انضم لنا وسنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي بملعب أنفيلد يوم الأحد.

ليفربول لم يحقق سوى 10 نقاط من 8 مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر، بفارق 14 نقطة عن أرسنال المتصدر و13 نقطة عن سيتي الوصيف.

في بداية الموسم انتصر ليفربول على الفريق السماوي في مباراة الدرع الخيرية بنتيجة 3-1.

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