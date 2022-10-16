أمير مرتضى: فكرت في الرحيل بسبب أزمة الحجز على الأرصدة.. وطريقة اختيار سامسون

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تفكيره في الرحيل بعد قرار الحجز على أرصدة النادي.

وطالب أمير مرتضى بحل الأمر سريعا حتى لا يؤثر ذلك على توقف اللاعبين عن المشاركة في التدريبات.

وقال أمير مرتضى خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة: "فكرت في الرحيل بسبب أزمة الحجز على أرصدة النادي، أتمنى أن يتم حل الأمر ولا بد من ذلك، يجب أن تكون هناك وقفة ولا يتم ترك الأمر كذلك".

وكشف أمير مرتضى "من الممكن الفترة المقبلة أن نجد لاعبين لا تشارك في التدريبات ومثل ذلك الكلام بسبب المستحقات المادية وأتوقع ذلك،".

وشدد "عند حدوث ذلك سيقال أن أمير لا يسيطر على الفريق وبالطبع الأمر عكس ذلك".

وبالحديث عن صفقة سامسون أكينولا أوضح "تمت الموافقة عليه فنيا، فيريرا اختار اللاعب بين خمسة مهاجمين تم عرضهم عليه، وانضمامه كان بناء على أن يكون من الخمسة لاعبين الأجانب المتاحين للفريق".

وشدد "أؤكد أن تفاوضنا مع سامسون كان قبل أن يتم الإعلان عن قيد لاعبين أجانب في فريق الشباب، وبالتالي لا أزمة من الأساس في قيده".

وتابع "سن سامسون ميزة للاستفادة به فنيا ونعتبره مستقبل للهجوم، وأيا كان سنه أو جنسيته فكان هدفنا انضمامه إلى الزمالك بناء على رغبة المدير الفني".

وأوضح "حاليا نستطيع ضم ثلاثة لاعبين أجانب آخرين في فرق قطاع الناشئين بالزمالك".

وواصل "كل شيء يحدث بالتنسيق مع فيريرا، وكان هناك توافق تام وكل ما نراه من مشاكل هو أيضا يرى ذلك".

وأضاف أمير مرتضى "كان من الممكن تأجيل بعض الصفقات إلى يناير ولكن نجحنا في إنهاء كل الأمور في فترة الانتقالات الحالية".

وكشف المشرف العام على الكرة بالزمالك "طريقة عملنا هي عرض فيديوهات لا تقل مدتها عن 40 دقيقة للاعبين المعروضين، ولا يوجد لاعب انضم ولم يتابعه فيريرا لأكثر من أربعة أشهر قبل قدومه".

وبالحديث عن عودة محمد صبحي "التقيت به صدفة في إحدى الأماكن وأكد لي أنه لم يكن يعرف تفاصيل عقده مع فاركو وأن هناك بند شراء ورغبته كانت العودة إلى الزمالك، فنصحته أن يسحب العقود الخاصة به مع النادي وكنت أرى أن مبلغ 20 مليون جنيه أحقية شراء كان سيتم دفعها في ثواني".

وواصل "طالبت صبحي إذا كان يريد العودة إلى الزمالك بالتدخل ايضا والتراجع عن التوقيع مع فاركو على العقد الجديد".

واختتم أمير مرتضى تصريحاته "بعد عودتي إلى الزمالك حدث اتفاق بيني وبين صبحي على عودته، هو حارس مرمى ذكي ولكن كان هناك بعض الصعوبات في عودته لأن فاركو كان يقاتل للحفاظ عليه".