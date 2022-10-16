طالع قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

لقب كأس مصر

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لموسم 2022/2023.

وشهدت القرعة تواجد أندية القسم الثالث والقسم الرابع.

وجاءت نتائج القرعة بالكامل كالآتي:

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منشية ناصر × المرج

حلوان العام × الشمس

مصر للتأمين × ألو إيجيبت

المعادي واليخت × هليوبليس

الطيران × إت إف سي

أورانج × الصيد بالدقي

جولدي × نجوم المستقبل

بنها × البلاستيك

ميدو × طلائع الأسطول

سمنود × صيد المحلة

سبورتنج كاسل × مركز شباب قسطا

مركز شباب بثيون × عثماثون طنطا

شربين × بلقاس

بني عبيد × مركز شبابمنية سمنود

دسوق × بيلا

منية النصر × الزعفران

مركز شباب القزازين × غزل دمياط

مركز شباب أبشيش × الشرقية

راية غزل كفر الدوار × دمنهور

بورفؤاد × المريخ

النصر بالفيوم × توت عنخ أمون

الواسطى × بني سويف مركز شباب مغاغة × نادي مغاغة

نجوم مصر × بني مزار

شبان أسيوط × القوصية

مركز شباب إسنا × باي

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