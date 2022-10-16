طالع قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 13:36
كتب : FilGoal
أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة الدور التمهيدي الأول لكأس مصر لموسم 2022/2023.
وشهدت القرعة تواجد أندية القسم الثالث والقسم الرابع.
وجاءت نتائج القرعة بالكامل كالآتي:
منشية ناصر × المرج
حلوان العام × الشمس
مصر للتأمين × ألو إيجيبت
المعادي واليخت × هليوبليس
الطيران × إت إف سي
أورانج × الصيد بالدقي
جولدي × نجوم المستقبل
بنها × البلاستيك
ميدو × طلائع الأسطول
سمنود × صيد المحلة
سبورتنج كاسل × مركز شباب قسطا
مركز شباب بثيون × عثماثون طنطا
شربين × بلقاس
بني عبيد × مركز شبابمنية سمنود
دسوق × بيلا
منية النصر × الزعفران
مركز شباب القزازين × غزل دمياط
مركز شباب أبشيش × الشرقية
راية غزل كفر الدوار × دمنهور
بورفؤاد × المريخ
النصر بالفيوم × توت عنخ أمون
الواسطى × بني سويف مركز شباب مغاغة × نادي مغاغة
نجوم مصر × بني مزار
شبان أسيوط × القوصية
مركز شباب إسنا × باي