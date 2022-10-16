طالع قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر

بعد غياب 8 سنوات.. عضو مجلس إدارة الأهلي يحقق برونزية بطولة كاراتيه دولية

بأغلبية كاسحة.. رئيس بايرن مستمر في منصبه

أمير مرتضى يقدّم الصفقات الجديدة.. ويكشف طلب صبحي وموقف دونجا

طالع كل ما قاله لاعبي الزمالك الجدد في مؤتمر تقديم الصفقات