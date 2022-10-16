بعد غياب 8 سنوات.. عضو مجلس إدارة الأهلي يحقق برونزية بطولة كاراتيه دولية

توج مهند مجدي عضو مجلس إدارة الأهلي بميدالية برونزية دولية في منافسات رياضة الكاراتيه.

وكان مهند مجدي قد اعتزل منذ ثماني سنوات قبل أن يقرر العودة للمشاركة في البطولات الدولية من جديد.

وحقق مهند مجدي الميدالية البرونزية في منافسات بطولة تركيا المفتوحة الجائزة الكبرى.

وكتب مهند مجدي عبر حسابه الشخصي: "اليوم بعد 8 سنوات من الاعتزال قررت العودة للعب بطولة دولية من جديد".

وتابع "رغم قلق الجميع من حولي سواء من إصابة أو خسارة لكن كل ما كنت أتمناه هو أن أعود للعب والشعور بما كنت أشعر به من قبل".

وأوضح "شعور القلق وضربات القلب السريعة وتوتر ما قبل كل بطولة والرغبة في الفوز والنجاح وسعادة تمثيل بلدك والتشجيع باسم مصر، معاني كثيرة كنت أفتقدها ولا يعلم قيمتها إلا من اعتزل".

واختتم مهند مجدي "الأهلي هو إنني كسرت حاجز الخوف بداخلي بأنني لن أقدر العودة لفعل ما كنت أفعله سابقا بسبب عامل السن".

وكان مهند مجدي عضوا في مجلس إدارة الأهلي تحت قيادة محمود طاهر.

ويأتي ذلك قبل أن يستمر مهند في منصبه لدورتين متتاليتين تحت رئاسة محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي.