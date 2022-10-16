بأغلبية كاسحة.. رئيس بايرن مستمر في منصبه

أعيد انتخاب هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ ليستمر في منصب رئيس مجلس إدارة النادي البافاري.

وأفاد النادي في بيان: "الجمعية العمومية تُعيد انتخاب هربرت هاينر رئيساً لنادي بايرن ميونيخ بأغلبية ساحقة".

وفاز هاينر بأغلبية 83% من إجمالي أصوات الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية.

وقال هاينر عقب نجاحه: "يسعدني جدا أن الأعضاء يقدرون العمل الذي قمنا به على مدار العام الماضي".

وأضاف "سنستمر في تطوير هذا وأرى أنه تأكيد لعملنا".

وتولى هاينر رئاسة بايرن خلفا لأولي هونيس قبل ثلاثة أعوام.

يذكر أن هاينر هو الرئيس السابق لشركة أديداس للملابس الرياضية.

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