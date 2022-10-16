طالع كل ما قاله لاعبي الزمالك الجدد في مؤتمر تقديم الصفقات

قدم الزمالك صفقاته الجديدة لموسم 22-23 في مؤتمرا صحفيا أقيم في النادي منذ قليل.

وتحدث جميع اللاعبين الجدد لأول مرة خلال المؤتمر منذ انضمامهم للفريق.

وجمع لكم FilGoal.com جميع ما قاله لاعبي الزمالك الجدد خلال مؤتمر تقديم الصفقات.

عمر جابر: "أشكر مجلس الإدارة على المجهود الذي بذلوه في الصفقات ونتمنى أن نكون إضافة للفريق، الموسم الماضي الفريق حقق البطولات عن طريق مزيج من اللاعبين الشباب والكبار والعام الحالي نتمنى تكرار الفوز بالبطولات".

محمد صبحي : "جئنا لنساعد الفريق، الموسم الماضي حصلنا على الدوري والكأس وان شاء الله سنكون عامل مساعد خلال الموسم الحالي ونكون على قدر المسؤولية".

زكريا الوردي: "سعيد بانضمامي للزمالك وإن شاء الله أكون إضافة قوية وأتمنى مساعدة الفريق في تحقيق الألقاب".

مصطفى شلبي: "أتمنى أن أكون إضافة للفريق وأن أساعد على تحقيق الألقاب".

عمرو السيسي: "أشكر مجلس الإدارة على ما يحققه معنا وأتمنى ان أكون إضافة كبيرة للفريق وأن نحقق البطولات في الموسم الحالي".

إبراهيما نداي "أشكر أمير مرتضى منصور وكل واحد في نادي الزمالك أكبر نادي في إفريقيا وأشكر عمر جابر وأتمنى أن نحقق كل البطولات الممكنة في هذا الموسم".

سامسون أكينولا: "أتمنى أن أكون إضافة كبيرة للفريق وأن نحقق كل البطولات الممكنة هذا الموسم".

يوسف حسن: "حلم من أحلامي يتحقق حاليا بانضمامي للزمالك وأنمى أن أكون عند حسن ظن الجماهير أو نحقق شيء يرضيهم هذا الموسم".

الزناري: "إن شاء الله نقدر نسعد جماهير الزمالك هذا الموسم".

وتغيب عن حضور المؤتمر نبيل عماد دونجا بسبب تواجده في قطر للتأهيل من إصابته بقطع في الغضروف.