مران الأهلي - بيرسي تاو ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 12:39

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - مران الأهلي

انتظم بيرسي تاو في تدريبات فريق الأهلي الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك تاو في مران الأهلي بالكامل عقب انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وتعافى بيرسي تاو من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن فريق الأهلي خلال الفترة الماضية.

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وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد المنستيري التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل الأهلي استعداداته لافتتاح مسابقة الدوري للموسم الجديد.

ويلعب الأهلي أمام فريق الإسماعيلي مساء الأربعاء في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلي تدريبات الجماعية اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء اتحاد المنستير.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران، قبل أن يقود كولر اللاعبين لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية في تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

وقاد ميشيل يانكون ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثي حراسة المرمى.

الدوري المصري الأهلي بيرسي تاو
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