مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) ساليرنيتانا.. بداية المباراة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 12:15

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

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بداية المباراة

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المباراة ستبدأ في تمام الساعة 12:30 مساء

إنتر ميلان ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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