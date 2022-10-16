مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) ساليرنيتانا.. بداية المباراة
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 12:15
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.
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بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 12:30 مساء
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