مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) ساليرنيتانا.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

بعد قليل

الدوري الإيطالي بعد قليل 12:30

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بداية المباراة

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