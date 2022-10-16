تشكل إنتر - استمرار أونانا والثنائي الهجومي لمواجهة ساليرنيتانا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

أعلن سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان تشكيل فريقه لمواجهة ساليرنيتانا بعد قليل في الدوري الإيطالي.

ويلعب إنتر ميلان مع ساليرنيتانا في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي في مباراة ستقام على ملعب جيوسيبي مياتزا.

وشهد التشكيل استمرار أندري أونانا في تشكيل إنتر ميلان الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي، كما يخوض الفريق المباراة بنفس الثنائي الهجوي المكون من لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: أندري أونانا

الدفاع: ميلان شكرينيار - ستيفان دي فري - فرانشيسكو أتشيربي

الوسط: دينزل دومفرايس - نيكولو باريلا - هاكان تشالهانوجلو - هينريك ميختاريان - فيديريكو ديماركو

الهجوم: إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بينما يحتل ساليرنيتانا المركز الـ 12 بعشر نقاط.

إنتر ميلان ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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