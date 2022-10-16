هلال مطروح لـ في الجول: تعاقدنا مع لاعب أودينيزي ومنتخب المغرب

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 11:24

كتب : رضا السنباطي

توقيع نبيل الجعدي لهلال مطروح

كشف هاني سعيد المشرف على الكرة بنادي هلال مطروح عن تعاقد مع فريقه مع نبيل الجعدي لاعب أودينيزي ومنتخب المغرب السابق.

وقال سعيد في تصريحات لـ FilGoal.com: "تعاقدنا مع نبيل الجعدي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات وتم قيده ضمن صفقات الفريق الصيفية".

وتابع "استقبلته في المطار فور وصوله قادما من بلجيكا وقد أبدى جاهزيته واستعداده التام للمشاركة في اللقاء القادم أمام نبروه وأصبح هو الصفقة الـ 18 في الفريق".

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الجعدي انضم لهلال مطروح بعد نهاية عقده مع فريق مولودية وجدة المغربي وشارك مع الفريق خلال الموسم الماضي في 23 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفا واحدا.

الجناح الأيمن صاحب الـ 26 عاما سبق له أن لعب لصفوف فريق شباب أودينيزي الإيطالي وصعد للفريق الأول في مباراة واحدة ضد نابولي في كأس إيطاليا 2014 ونجح في صناعة هدف خلال المباراة.

ولعب الجعدي لصفوف منتخب بلجيكا تحت 16 عاما قبل أن يمثل المغرب للأعمار السنية حتى المنتخب الأولمبي ولكن لم يسبق له تمثيل منتخب المغرب الأول.

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وحقق هلال مطروح الفوز في مباراته الأولى في دوري الدرجة الثانية على جمهورية شبين بهدفين مقابل هدف.

نبيل الجعدي هلال مطروح دوري الدرجة الثانية المصري
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