موعد مباريات الأحد 16 أكتوبر 2022.. يوم حافل كلاسيكو وقمة إنجليزية والمحترفون

يشهد اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 يوما حافلا من المباريات في مختلف المسابقات.

ويستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في قمة إنجلترا.

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الدوري الإنجليزي

تقام في الثالثة عصرا أربع مباريات مختلفة من الجولة الحادية عشر بالدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على ليدز يونايتد في المباراة التي تذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما يحل تشيلسي ضيفا على أستون فيلا في المباراة المذاعة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

أما رابع مباريات الثالثة عصرا فعندما يستضيف ساوثامبتون فريق وست هام وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 إكسترا.

وتختتم مباريات الجولة بالقمة المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد فريق برشلونة في الرابعة والربع عصرا في الكلاسيكو المنتظر.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يستضيف إنتر فريق ساليزنياتانا في الثانية عشر والنصف ظهرا ضمن مباريات الجولة العاشرة.

ويستضيف نابولي فريق بولونيا في السادسة مساء.

بينما يحل ميلان ضيفا على هيلاس فيرونا في التاسعة إلا ربع مساء.

وتذاع جميع المباريات عبر أبو ظبي الرياضية المشفرة.

دوري أبطال إفريقيا

تختتم منافسات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد.

ويستضيف الوداد فريق ريفيرز يونايتد النيجيري في التاسعة مساء بحثا عن تعويض خسارة لقاء الذهاب.

بينما يستضيف الهلال فريق يانج أفريكانز في الثامنة مساء.

الكونفدرالية

يستضيف فيوتشر فريق كالون السيراليوني في السابعة مساء في إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية.

وكان فيوتشر قد تغلب في لقاء الذهاب على الفريق السيراليوني بهدفين دون مقابل.

ويقام اللقاء على استاد الدفاع الجوي بينما يذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

المحترفون

يلعب نانت المحترف بصفوفه مصطفى محمد أمام استاد بريست 29 ضمن مباريات الدوري الفرنسي في الثالثة عصرا.

بينما يستضيف اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد فريق الوحدة في السابعة والنصف مساء ضمن مباريات الدوري السعودي.

ويحل طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه ضيفا على فريق بشكتاش ضمن منافسات الدوري التركي.

مباريات أخرى

يستضيف باريس سان جيرمان فريق مارسيليا في قمة الدوري الفرنسي في التاسعة إلا ربع مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما يستضيف بايرن ميونيخ فريق فرايبورج ضمن مباريات الدوري الألماني في السابعة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحل دورتموند ضيفا على صفوف يونيون برلين في الخامسة والنصف مساء ضمن مباريات الدوري الألماني.