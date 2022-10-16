أبو جبل: أنا أفضل حارس في مصر.. وهذا أكثر لاعب شعرت بسببه بالقلق في أمم إفريقيا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 00:47

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي

تحدث محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي عن رحيله عن الزمالك وكذلك العودة لمنتخب مصر، واختار أشرف حكيمي كأكثر من شعر بالقلق بسبب في أمم إفريقيا الأخيرة.

ويستعد أبو جبل للمشاركة في الموسم الجديد من الدوري المصري بقميص البنك الأهلي عقب انضمامه في صفقة انتقال حر.

وقال أبو جبل عبر قناة الحياة: "احترافي لم يكتمل لبعض الظروف، وحصلت على عروض احترافية قبل فترة قليلة من نهاية القيد، لكنني تلقيت عرضا من البنك الأهلي واخترت الفريق لأنه يمتلك منظومة محترمة ونستطيع المنافسة ونحلم باللعب في البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

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وأضاف "اختيار البنك الأهلي راض عنه وإن شاء الله أحقق تاريخا جديدا مع النادي في ظل الإمكانيات واللاعبين والإدارة وهذا ما يحتاجه لاعبه الكرة".

وعن رحيله عن الزمالك أجاب قائلا: "سوء تفاهم كبير حدث مع الزمالك، ولا أحب توضيح ما حدث في الفترة الأخيرة مع الزمالك لأنني قلت من قبل إنني لن أتحدث عن هذا الأمر".

وأردف "هل الزمالك تعمد في تعطيل انتقالك للنصر؟ ليس لدي فكرة".

وأكمل "حتى الآن لا أستطيع أن أفهم سبب مشكلة نادي النصر، وراض بترتيب الله، لدي وكيل ومحامي يتوليان الأمر والموضوع الآن في فيفا".

ورد مازحا على سؤال إذا استثنينا أبو جبل، من أفضل حارس في مصر؟ قائلا: "من أفضل حارس في مصر؟ أبو جبل، أبو جبل والله مفيش حد".

وواصل "إن شاء الله بعد أدائي مع البنك الأهلي سأتواجد مع منتخب مصر، وانتظر أول تجمع للمنتخب الوطني، المنتخب حق مشروع لكل لاعب، المنافسة شريفة في الملعب، ومن يشارك كلنا ندعمه، مصر تمتلك حراس كبار على أعلى مستوى ويمتلكون القدرات على اللعب في أوروبا، وأتمنى للك التوفيق".

واستدرك "لم توجد أي أزمة في الزمالك، لعبت ثم شارك عواد ثم جلست بديلا وتمسكت بفرصتي لليوم الأخير في النادي، ولم يحصل أحد على مكاني وأحب التحديات".

وتابع "مع الزنفلي وصبحي لدينا تحدي كبير مع بعض، وهذا ما نحبه لأنه يعني زيادة المستوى وتجعلك أفضل وفي مصلحة الفريق".

وأردف "في أمم إفريقيا أكثر من شعرت بالقلق منه هو أشرف حكيمي لاعب المغرب بسبب تميزه في الضربات الثابتة، لأنه كان يلعبها بشكل مفاجئ ومميز وكل تركيزي كان معه وفي النهاية فزنا".

وعن علاقته بزملائه في مركز حراسة المرمى قال: "أتواصل مع الحراس وعلاقتنا رائعة، وعلاقتي بمحمد الشناوي جيدة وأتمنى له التوفيق والكل يؤدي بشكل جيد ويكون إضافة، علاقتي جيدة جدا أيضا بمحمد عواد ولا أعلم سبب تصنيف الجماهير بأنه هناك صراع بين الحراس بين بعضهم".

وأتم "الانتقال للأهلي؟ ارتبط مؤخرا بالزمالك ومشواري الاحترافي لم يتمـ وانتقلت إلى البنك الأهلي وأركز في هذه التجربة الآن، أي لاعب يريد الانضمام لفريق كبير، لكنني أركز على مشواري مع البنك".

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