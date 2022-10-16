كرة سلة - مدرب الأهلي: واجهنا تعنتا غريبا طوال البطولة العربية.. وحذرت من حكم المباراة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

فريق سلة الأهلي

شدد أحمد الجارحي مدرب فريق كرة السلة بالأهلي على أنه قد حذر اللجنة المنظمة من تعيين الحكم الذي أدار المباراة النهائية قبل أيام، كما كشف عن مواجهة البعثة لتعنتا غريبا على مدار البطولة داخل وخارج الملعب.

وخسر الأهلي نهائي البطولة العربية أمام الكويت الكويتي بنتيجة 78-77.

وقال الجارحي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "واجهنا تعنتا غريبا من اللجنة المنظمة للبطولة العربية من بداية وصولنا وحتى زيادة أسعار التذاكر في كل مباراة لعبنا نسخا كثيرة من البطولة العربية ولم نرى ما حدث لنا خارج المباريات من قبل".

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وتابع "البطولة الماضية أقيمت في الإسكندرية والدخول كان مجاني من أي بلد من الافتتاح حتى المباراة النهائية والتي جمعت بين الأهلي والكويت الكويتي أيضا".

وشدد "نلوم أنفسنا على الأخطاء قبل الحديث عن التحكيم لأننا كنا متقدمين وفرطنا في تقدمنا ولو إن مباريات كرة السلة العودة في النتيجة تكون أسهل ولكن عندما ألوم نفسي وأكون منطقي لا يعني ذلك عدم حصولنا على حقوقنا".

وأضاف "كان متبقي دقيقتين و19 ثانية فقط وتعرض إيهاب أمين لخطأ واضح وصريح وقد لا يرى الحكم ذلك وسأحسن الظن ولكن حينما وقع إيهاب على الأرض تعرض للضرب من لاعب الكويت وتلك الحالة يجب أن تعود بها إلى تقنية الفيديو وعقوبة ذلك هي سلوك غير رياضي عقوبتها رميتين حرتين للأهلي وأيضا الحصول على الاستحواذ وهذا كان سيصعب مهمة الفريق الكويتي ولكن احتسب خطأ فني على الأهلي وانعكست وضعية المباراة تماما".

وأتم "واحد من حكام المباراة أدار لنا 4 مباريات خلال البطولة وهذا لم يحدث من قبل والحكم السعودي حذرت اللجنة المنظمة منه هو على الأخص لأن قراراته طوال البطولة ضدنا بشكل غير طبيعي وجميع قراراته تكون عكسية".

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