رونالدو: أخضع لجلسات علاج نفسي.. والبرازيل تستطيع التتويج بـ كأس العالم بشرط

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

رونالدو دا ليما

كشف رونالدو دا ليما نجم البرازيل السابق عن خضوعه لجلسات علاج نفسي على مدار العامين ونصف الماضيين.

وشدد رونالدو على أن التتويج بكأس العالم 2002 كان هو اللحظة الأفضل في مسيرته.

وقال رونالدو في تصريحات عبر صحيفة ماركا: "من الصعب وصف كأس العالم في كلمة واحدة لأن كرة القدم نفسها هي بالفعل شيء لا أصف يمكنني وصف ما أشعر به تجاهها، كرة القدم هي هو مثل قلب تاريخ كرة القدم في البرازيل نكبر ونحن نحلم منذ سن صغير جدا نحن نخرج من الخارج ونرسم الشوارع من أجل لعب كرة القدم وننادي بعضنا البعض بأسماء اللاعبين".

أخبار متعلقة:
الكومي: نناشد المسؤولين بالموافقة على لعب مباراة الأهلي في الكلية الحربية الإسماعيلي: حصلنا على موافقة الأهلي للعب في الكلية الحربية.. ونحتاج مساعدة الرابطة أليجري: كنا منظمين في الدربي لنحقق الفوز الأول خارج أرضنا هذا الموسم عبد السلام: فوجئت بقيدي في قائمة الانتظار مع الزمالك

وتابع "التتويج بكأس العالم 2002 هو أكبر إنجاز في تاريخي بدون أدنى شك ليس فقط بسبب الانتصار الرياضي ولكن للعديد من الأشياء ولتجاوز نفسي مرة بعد مرة وبعد كل الدراما التي مررت بها في السنوات التي سبقتها والإصابات وخسارة نهائي 1998".

وشدد "زين الدين زيدان لعب دورا مهما في مسيرتي ودائما كان لدي احتراما كبيرا له منذ لقائنا الأول عندما كنت ألعب لإنتر وهو مع يوفنتوس، لم يكن لدي أي علاقة به ولكن وقت إصابتي قد أتى لإصابتي وكان الأمر رائعا بالنسبة لي لقد كان أول شخص خارج عائلتي يزورني".

واستمر "أنا أخضع لعلاج نفسي منذ عامين ونصف وأشعر حاليا بشعور أفضل من السابق ولكن أنا من جيل مختلف كان علينا أن نلقي أنفسنا في الرمال وأن نبذل قصارى جهدنا دون أدنى فرصة للنظر إلى الوراء وقد تعرضنا لضغط نفسي كبير جدا جدا بدون أي استعداد لذلك حاليا لا قلق على صحة اللاعبين النفسية لأنهم أصبحوا مستعدين لذلك الأمر ويتم منحهم العناية الطبية اللازمة".

وأضاف "فينيسيوس مفيد جدا لنيمار لإعفائه قليلا من المسؤولية هو يشكل عذابا على الجهة اليسرى لأي دفاع تماما كما سيكون نيمار لجميع المدافعين لأنه سيحصل على حرية كبيرة، رافينيا أيضا يلعب بشكل جيد مع برشلونة ولديه دور قيادي مع المنتخب، لدينا الموهبة للفوز بكأس العالم لكنه يعتمد على مدى التزام الجميع خلال البطولة".

وأتم "الكلاسيكو هو أكبر بطولة في كرة القدم لقد لعبته عدة مرات والأجواء تكون رائعة فيه منذ بداية الوصول للملعب ثم جودة اللاعبين، هي مباراة فريدة من نوعها".

رونالدو دا ليما البرازيل زين الدين زيدان
نرشح لكم
أليجري: كنا منظمين في الدربي لنحقق الفوز الأول خارج أرضنا هذا الموسم الاستفاقة تتواصل.. توتنام يتخطى إيفرتون في ليلة خاصة لـ هاري كين الدربي بداية للتعافي.. فلاهوفيتش ينصر يوفنتوس على تورينو تسديدتان طيلة 90 دقيقة.. ظهور دي روسي الأول كمدرب ينتهي بدون أهداف هدف وتسديدة في العارضة.. ماذا قدم عمر مرموش مع فولفسبورج أمام جلادباخ انتهت الدوري الإيطالي - تورينو (0)-(1) يوفنتوس.. الدربي بيانكونيري مرموش البديل يسجل في تعادل فولفسبورج مع مونشنجلادباخ تشكيل يوفنتوس – غياب دي ماريا.. وفلاهوفيتش يقود الهجوم في دربي تورينو
أخر الأخبار
الإسماعيلي يناشد وزير الداخلية لإقامة مباراة الأهلي على استاد الكلية الحربية 57 دقيقة | الكرة المصرية
أبو جبل: أنا أفضل حارس في مصر.. وهذا أكثر لاعب شعرت بسببه بالقلق في أمم إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - مدرب الأهلي: واجهنا تعنتا غريبا طوال البطولة العربية.. وحذرت من حكم المباراة ساعة | كرة سلة
ممثل المصري داخل الرابطة لـ في الجول: ننتظر موافقة الأمن للعب على استاد السويس ساعة | الكرة المصرية
المصري: مجلس الإدارة سيتقدم بالاستقالة حال استمرار قرار اللعب في برج العرب ساعة | الكرة المصرية
رونالدو: أخضع لجلسات علاج نفسي.. والبرازيل تستطيع التتويج بـ كأس العالم بشرط ساعة | الكرة الأوروبية
الكومي: نناشد المسؤولين بالموافقة على لعب مباراة الأهلي في الكلية الحربية ساعة | الكرة المصرية
الإسماعيلي: حصلنا على موافقة الأهلي للعب في الكلية الحربية.. ونحتاج مساعدة الرابطة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي