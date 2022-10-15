الكومي: نناشد المسؤولين بالموافقة على لعب مباراة الأهلي في الكلية الحربية

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

ناشد يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة ورابطة الأندية بالموافقة على اللعب في استاد الكلية الحربية أمام الأهلي.

وقال الكومي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نناشد المسؤولين بالموافقة على لعب مباراة الأهلي في الدوري على استاد الكلية الحربية".

وأضاف "نحب أن نلعب ضد الأهلي في القاهرة ولا يوجد لدينا أي أزمة".

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وأكمل "الأهلي يلعب من أجل الفوز وأيضا الإسماعيلي وبالتأكيد المباراة ستكون جيدة بين الفريقين".

وأتم تصريحاته "مباراة الأهلي تمثل تحد خاص بالنسبة لـ جاريدو حتى يثبت أنه مدرب ذو إمكانيات كبيرة أمام فريقه السابق".

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

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