عبد السلام: فوجئت بقيدي في قائمة الانتظار مع الزمالك

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

محمد عبد السلام - سموحة والاتحاد السكندري

كشف محمد عبد السلام مدافع الزمالك عن وضع اسمه في قائمة الانتظار الخاصة بالفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري.

محمد عبد السلام

النادي : الاتحاد السكندري

الزمالك

وقال عبد السلام عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "فوجئت أن الزمالك وضع اسمي في قائمة الانتظار للموسم الجديد".

وأضاف "رغبتي كانت العودة للزمالك والاستمرار مع الفريق، وبعد عودتي تلقيت العديد من العروض من بعض أندية الدوري".

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وأكمل "كنت أريد الاستمرار مع الزمالك لإثبات قدراتي وأنا حاليا مقيد في قائمة الانتظار".

واستمر في تصريحاته "عقدت جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك، والآن أنا أعمل لتطوير قدراتي قبل فترة الانتقالات المقبلة من أجل الانضمام لقائمة الزمالك مرة أخرى".

وأشار "تواصلت مع الجهاز الفني وعلمت أن جوسفالدو فيريرا لم يشاهدني كثيرا حتى يقيم أدائي، كما أنه يفضل الاستمرار بمجموعة اللاعبين الحالية".

وشدد "الإصابة التي تعرضت لها مع الاتحاد السكندري في الموسم الماضي عطلت مسيرتي".

وأتم تصريحاته "الخيار الأول بالنسبة لي هو الاستمرار في الزمالك وسأعمل على تحقيق ذلك".

محمد عبد السلام الزمالك الدوري المصري
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