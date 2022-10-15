أليجري: كنا منظمين في الدربي لنحقق الفوز الأول خارج أرضنا هذا الموسم

السبت، 15 أكتوبر 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

ماكس أليجري - المدير الفني يوفنتوس

أبدى ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس سعادته بالفوز على تورينو في الدربي بفضل الشخصية والأسلوب.

وتفوق يوفنتوس في الدربي على تورينو بهدف دون رد سجله دوشان فلاهوفيتش.

وقال أليجري عقب نهاية الدربي عبر قناة "DAZN": "اللاعبون أثبتوا أننا فريق اليوم، كنا منظمين، بداية من السيطرة على المباراة والتسديدات العديدة على المرمى".

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وأضاف "أنا سعيد، خاصة أنه أول فوز خارج القواعد هذا الموسم، فشلنا في التسجيل في 3 من آخر 5 مباريات، الأمر لم يكن سهلا، أظهرنا الشخصية".

وواصل "من المحبط ما مررنا به، لكن أحيانا بعض المواقف تأتي في نفس الوقت وتخرج الأمور عن السيطرة، بدأنا بخطوة صغيرة للخروج من هذا الموقف، لدي بعض الشكوك ونحن بحاجة للمواصلة".

وتابع "مويس كين خاض مباراة جيدة ويستحق تسجيل هدف، باريديس شارك في آخر 5 دقائق بالروح المطلوبة، أتحدث مع فلاهوفيتش طيلة الوقت، هو بعمر 23 عاما، الجميع يمكنه التطور حتى اللاعبين المخضرمين".

وتطرق للحديث عن اللعب بخطة 3-5-2 قائلا: "الجميع يلعب بشكل جيد، بريمير وأيضا بونوتشي، بـ 3 مدافعين من المهم أن تكون حادا، لكننا نلعب بشكل جيد في العمل وأيضا خارج منطقة الجزاء".

وأتم "بعد اللقاء أخبرت اللاعبين بأن يذهبوا لمنازلهم ولقاء أحبائهم".

وقضى فريق يوفنتوس بأكمله معسكرا مغلقا بعد الخسارة من ماكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا.

وواصل يوفنتوس تعزيز سجله ضد تورينو، إذا لم يخسر البيانكونيري سوى مرة واحدة من التورو خلال آخر 33 مواجهة.

ولم يستطع تورينو الحفاظ على نظافة شباكه ضد يوفنتوس منذ فبراير 2008، واستقبل منذ ذلك الحين 41 هدفا بعد هدف فلاهوفيتش.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 16 نقطة ارتقى بها مؤقتا للمركز السابع.

بينما تلقى تورينو هزيمته الرابعة خلال آخر 5 مباريات، وتوقف رصيد الجرانتا عند 11 نقطة.

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