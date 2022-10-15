منتخب مصر يتوج بلقب كأس العالم للأطفال

توج منتخب مصر بلقب كأس العالم للأطفال والذي أقيم في قطر خلال الفترة ما بين 8 إلى 15 أكتوبر.

وشهدت البطولة التي أقيمت على ملاعب حديقة الأكسجين مشاركة 28 فريقا من 25 دولة حول العالم.

وانقسمت الفرق إلى 15 فريق على مستوى البنين و13 على مستوى البنات.

وحقق منتخب مصر للبنين الفوز في المباراة النهائية على باكستان بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وعلى مستوى البنات حقق منتخب البرازيل اللقب بعد تغلبه على كولومبيا بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية.